Agenzia delle Entrate bando per 80 posti

L’Agenzia delle Entrate ha bandito un concorso per assumere 80 funzionari, di cui 4 in Toscana, per svolgere attività, tra le altre, nell’ambito della gestione delle risorse umane, come rilevare il fabbisogno formativo e gestire le attività di selezione e di sviluppo professionale; per questo è necessario che i funzionari abbiano conoscenze specialistiche in materia di organizzazione e formazione.

I compiti: svolge attività complesse, per il loro elevato contenuto specialistico, nell’ambito dei processi relativi alla gestione delle risorse umane. Gestisce le attività di rilevazione del fabbisogno formativo; gestisce e progetta le attività di selezione e di sviluppo professionale anche attraverso l’impiego di strumenti di assessment center e development center; cura i sistemi e i processi di valutazione del personale.

È richiesta poi la conoscenza della lingua inglese.I candidati saranno assunti presso le direzioni regionali, nel capoluogo delle stesse; per chi sarà assunto nella direzione centrale risorse umane la sede di svolgimento del lavoro sarà Roma. I requisiti per partecipare coincidono con quelli solitamente richiesti per partecipare alle selezioni pubbliche che qui indichiamo sinteticamente: avere la cittadinanza italiana; essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godere dei diritti politici e civili; avere l’idoneità fisica all’impiego. Per quanto riguarda il titolo di studio, è necessario aver conseguito una laurea triennale nelle classi indicate dal bando. La procedura prevede due prove, una scritta e l’altra orale. C’è tempo fino al 14 giugno per inviare la domanda.