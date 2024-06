Affondo delle donne democratiche: "Mancano politiche adeguate"

"Dopo l’ultimo episodio di femminicidio ad Arezzo le Donne Dem criticano il modo in cui il Comune porta avanti le politiche per le donne". Inizia così la nota della segreteria provnicla edelle Donne Dem di Arezzo, chiamando in causa il Comune a pochi giorni dalla tragedia di viale Giotto, l’omicidio da parte del marito della moglie malata. "Una donna afflitta da alzheimer è stata uccisa dal marito. Sicuramente un femminicidio che però si è realizzato in un appartamento in completa solitudine - prosegue il comunicato - Una storia di disagio sociale di cui l’amministrazione non si è sicuramente presa in carico come invece la situazione avrebbe richiesto". Le donne della conferenza delle democratiche di Arezzo "oltre ad essere dispiaciute per l’accaduto sono indignate per come l’amministrazione Ghinelli gestisce, o meglio non gestisce, i servizi sociali e non si preoccupi dell’integrazione con quelli sanitari. In una situazione generale di povertà economica e sociale le persone e le famiglie sono lasciate da sole e abbandonate a trovare soluzioni ai problemi di conciliazione, di ricerca di servizi e risposte ai tanti bisogni di salute".

La conferenza delle democratiche di Arezzo spiega poi di essere impegnata a monitorare "impegnata a monitorare il modo in cui il Comune porta avanti le politiche per le donne. Ci faremo carico di tenere informata l’intera cittadinanza".