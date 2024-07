Afa in ospedale. L’Asl: intervento in corso

Arriva la risposta dell’azienda sanitaria dopo l’articolo di ieri in cui, dopo la segnalazione di alcuni infermieri, davamo notizia che si registravano ancora 30 gradi all’ospedale, nonostante l’intervento dell’Asl.

"Si precisa che l’Azienda sta effettuando un monitoraggio continuo delle temperature e si stanno mettendo in atto tutte le azioni possibili per il benessere del personale dipendente". "I miglioramenti prodotti con l’ultimo intervento manutentivo di giovedì scorso, benché registrati dal monitoraggio che si sta effettuando, non sono risultati definitivi all’interno di alcuni, circoscritti locali dell’ospedale come la medicheria, dove vi sono presenti frigoriferi per la conservazione dei medicinali e i cui motori contribuiscono all’aumento della temperatura percepita nella stanza", spiega la Asl.

"Gli uffici tecnici stanno, quindi, provvedendo all’installazione di condizionatori portatili all’interno dei locali. Il primo condizionatore portatile è già stato installato nella stanza degli infermieri. La questione è costantemente monitorata". "Inoltre, tra gli interventi strutturali ed impiantistici già programmati per l’Ospedale di Bibbiena, è previsto anche un intervento volto all’ammodernamento dell’impianto di condizionamento estivo del reparto di medicina e chirurgia". "L’impianto, infatti, non è ko, ma vetusto rispetto all’innalzamento delle temperature estive registrate negli ultimi anni. Per questo l’impianto viene monitorato e tarato per cercare di equilibrarlo ai picchi di caldo e afa straordinaria di questi giorni", conclude l’azienda.