Aeffe e Monnalisa insieme per la linea kids del brand Philosophy di Lorenzo Serafini

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Aeffe S.p.A, azienda internazionale attiva nel campo del fashion e del luxury attraverso la creazione, produzione e distribuzione di un’ampia gamma di prodotti tra cui prêt-à-porter, footwear, pelletteria, lingerie, e costumi da bagno, e Monnalisa S.p.A., azienda di childrenswear di alta gamma, quotata al segmento Euronext Growth Milan, annunciano la sigla di un accordo di licenza pluriennale per la linea kids del marchio Philosophy di Lorenzo Serafini con scadenza nel 2032.

L’accordo ha l’obiettivo di sviluppare un’offerta abbigliamento, calzature e accessori per il target bambina 0-14 anni del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, attraverso la struttura e l’expertise di Monnalisa, che con i suoi 55 anni di storia nel segmento childrenswear, distribuisce le proprie collezioni in oltre 50 Paesi, attraverso più di 400 punti vendita multibrand specializzati e con 50 monobrand in location del lusso internazionale.

Il brand Philosophy di Lorenzo Serafini ha fondato la linea kids nel 2018 traducendo l’estetica identificativa del Direttore Creativo Lorenzo Serafini in collezioni dall’appeal gioioso e romantico ma anche caratterizzato da tocchi urban e glamour.

Il progetto nasce dall’incontro di Lorenzo Serafini con Diletta Iacomoni, Direttrice Creativa di Monnalisa, e Matteo Tugliani, Shareholder e Board Member di Monnalisa, che da subito hanno condiviso una visione comune votata alla creatività e alla qualità.

Monnalisa potrà, con questa partnership, ampliare ulteriormente il proprio target di clientela e declinare le proprie competenze con un’offerta affine allo stile romantico contemporaneo per cui è nota. Il debutto della collaborazione avverrà con la stagione Spring/Summer 2025.

“Siamo molto felici di intraprendere questo nuovo percorso con Monnalisa per il brand Philosophy di Lorenzo Serafini,” dichiara Massimo Ferretti, Presidente del Gruppo Aeffe. “Credo che Monnalisa e il suo team saranno in grado di interpretare al meglio la visione creativa di Lorenzo Serafini dando vita a collezioni kids ready-to-wear e accessori di grande appeal per i nuovi consumatori globali.”

Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, sottolinea “Siamo molto soddisfatti per questo accordo. Penso che il nostro contributo possa essere importante nello sviluppo, nel segmento kids, di un brand iconico grazie alla nostra specifica competenza - creativa, produttiva e di commercializzazione – nella fascia fino a 14 anni.

È un altro passo importante lungo il percorso strategico di evoluzione del modello di business di Monnalisa attraverso l’acquisizione di licenze.”