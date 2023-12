Addio Ulivi, anima della città. La sua missione nel sociale

di Marco Corsi

È stato il fondatore del movimento Prima , città che amava profondamente e per la quale si è speso in prima persona, organizzando e animando tante iniziative. Non a caso aveva assunto l’incarico di vicepresidente della Pro Loco, che oggi lo piange insieme a tanti suoi concittadini. Alla vigilia di Natale se n’è andato a soli 62 anni Massimo Ulivi, personaggio conosciutissimo soprattutto nell’associazionismo montevarchino. Sempre in prima linea per promuovere non solo , ma tutto il Valdarno. E’ spirato alle 20,30 del 24 dicembre, una notte che celebra la vita, circondato dall’amore dei suoi familiari. In questi mesi ha combattuto, con grande forza e dignità, contro una terribile e dolorosa malattia. "Ispiratore di numerosissimi progetti ed iniziative, Massimo è stato membro del consiglio di amministrazione di Pro Loco fin dalle sue origini, oltre che vicepresidente del comitato provinciale Unpli – ha ricordato l’associazione – Ci uniamo al dolore della sua bellissima famiglia, avendo perso un amico di grandissimo spessore interiore e valore morale. Che ti accompagnino cieli blu caro Massimo e grazie per quanto ci hai lasciato. L’intero gruppo di volontari e gli associati ti rendono omaggio. Sei stato per tutti noi un esempio di valore morale, amore per il territorio, impegno e generosità".

Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha ricordato "un uomo garbato, educato, si direbbe per bene, una rarità oggi giorno. Un vero montevarchino – ha aggiunto – uno che non criticava, ma aiutava a risolvere i problemi e a proporre opportunità per migliorare la nostra città. Ha dedicato tempo e impegno nella realizzazione di tante iniziative per permettere di scoprire e apprezzare la nostra . Anche in questo lungo anno di malattia non ha mai smesso di donarsi anima e corpo, ha voluto fortemente realizzare il grande evento sui Presepi che grazie a lui è possibile visitare al Palazzo del Podestà in questo suo ultimo Natale". A ricordare Massimo Ulivi anche il vicesindaco Cristina Bucciarelli. " in questi giorni è bellissima ed il merito è anche suo: visitate la mostra dei presepi, guardate il contest, le luci e gli altri mille eventi. C’è il cuore di Massimo in tutto questo, gli vorremo sempre tanto bene". Ma Ulivi è stato anche fondatore e dirigente del movimento Prima . "Ha amato tanto la sua città dedicandosi a molteplici attività che ne permettessero la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione – ha ricordato il movimento – Oltre ad essere vicepresidente della Pro-loco e membro del Cai, collaborava fattivamente con tante associazioni cittadine e con l’amministrazione comunale. perde uno dei suoi cittadini più operosi e propositivi. Con lui e per lui continueremo a lavorare per rendere una città sempre più bella, ospitale e importante. Alla moglie e alle figlie giungano le condoglianze di tutti noi". I funerali stamani alle 11 in Collegiata.