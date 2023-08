Addio alle notti bianche Biglietto? Basta un click

Una volta ad accaparrarsi il primo biglietto era quello che era arrivato prima in piena notte, o magari già dal pomeriggio prima. La fila notturna per entrare in piazza al Saracino aveva un qualcosa di eroico ed era diventato un termometro della febbre per la sfida al Buratto.

Con il Covid e il divieto di assembramento il consigliere delegato Paolo Bertini ha lanciato il Click Giostra Day che si ripete anche oggi dalle 15 alle 18. Niente più notti bianche, al massimo un pomeriggio di click. Ci sarebbero 3 ore di tempo per registrarsi ma di solito bastano appena 4 minuti: i 400 biglietti complessivamente a disposizione si volatilizzano, con le disposizioni per il ritiro in Comune. Prima vinceva chi stava di più in attesa, ora chi ci mette meno.

In prevendita oggi pomeriggio va circa il 16 per cento dei 2360 posti a sedere sulle tre tribune. Alcuni sono impegnati per autorità e stampa e una quota importante è riservata ai quartieri, sbandieratori, musici e fanti del Comune. Un biglietto per la Giostra che va dai 100 euro della migliore tribuna A ai 30 della tribuna C. I primi 100 potranno prenotare fino a 400 biglietti e li dovranno poi ritirare sabato alla biglietteria di Colori della Giostra, al piano terra di Palazzo Cavallo.

Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi dalle 15 è: https:form.jotform.com 232204824430041

Ogni utente potrà richiedere al massimo 4 biglietti. Verrà generato un elenco di 130 utenti di cui 100 riceveranno entro venerdì 25 agosto ore 12, una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghino. I rimanenti 30, considerati riserve, saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 27 tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro nel pomeriggio dello stesso giorno.