Addio a Salvietti. Biblioteca in lutto

È morto ieri mattina Fabio Salvietti (nella foto), storico volto della biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino e dell’Istituzione culturale castiglionese. Come ricorda il sindaco Mario Agnelli da poco tempo era andato in pensione: "Non è passato molto tempo, da quando insieme a me tutto il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino aveva ringraziato Fabio Salvietti per i suoi 37 anni di lavoro svolti nel nostro comune e in particolare nella sua amata Biblioteca". "Ora che poteva dedicarsi alla sua grande passione della fotografia, una brutta malattia l’ha portato via prematuramente dalla sua Castiglioni alla quale sono certo, rimarrà eternamente legato, come noi lo siamo stati a lui. Riposa in pace caro Fabio", conclude Agnelli. Amici, colleghi e conoscenti lo ricordano tutti come una persona sempre disponibile e gentile, sia nel lavoro che fuori.

Nel suo lavoro, sin da quando aveva iniziato a Castiglioni, era molto attento e sensibile alle opportunità che poteva offrire l’uso dei computer sul lavoro quotidiano in biblioteca. Come scrive sui social Margherita Scarpellini, ex sindaco di Monte San Savino e ex direttrice del museo di Castiglion Fiorentino "da lui, per le sue capacità tecnologiche, sono stata supportata per anni per una infinità di iniziative nella promozione del Museo Archeologico di Castiglion Fiorentino oltre alle attività della Biblioteca e della Pinacoteca. Fabio era sempre disponibile e desideroso che tutto funzionasse. Grazie Fabio per averti conosciuto perché arricchita".

Luca Amodio