Addio a Sabrina Cellai, presidente di Andos Valdarno

Arezzo, 27 settembre 2024 – E’ morta a soli 55 anni Sabrina Cellai, imprenditrice e una delle anime di Andos Valdarno, l'associazione che supporta le donne operate di tumore al seno. E' deceduta nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Serristori di Figline, dove era ricoverata da alcuni giorni. Abitava proprio nella cittadina di Marsilio Ficino. Malata da tempo, era stata una delle anime di Andos. Quando è stata fondata, la onlus era un piccolo progetto con un grande sogno. Le fondatrici e le prime volontarie, infatti, avevano intuito che il tumore al seno non era una “semplice malattia”. Era qualcosa di più complesso e profondo, una ferita non solo del corpo, ma anche dell’identità femminile, che richiedeva un supporto e un approccio specifici. Da quei primi pionieristici tempi, Andos onlus ha fatto molta strada, sempre nella direzione di promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa che possa favorire una completa riabilitazione delle donne che hanno avuto un intervento al seno, sotto l’aspetto fisico, psicologico e sociale. Sabrina ne era diventata presidente e sono state moltissime, in questi anni, le iniziative organizzate.

Oggi familiari e amici la piangono, ricordando però un suo cavallo di battaglia: l’importanza della prevenzione. Sabrina è stata una donna di successo anche in ambito lavorativo. Aveva fondato, con il socio Andrea Schincaglia, la Reporter Live, una delle più importanti agenzie di viaggio del Valdarno, con sede a San Giovanni. Era figlia di Enzo Cellai, altro personaggio che ci ha lasciato alcuni anni fa e che ha lasciato un solco profondo nel mondo sportivo valdarnese. Era infatti presidente della GS Pedale Figlinese, che ogni anno organizza una delle gare ciclistiche più importanti, il Giro del Valdarno.