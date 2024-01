Addetto alla contabilità per studio commerciale

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Si ricerca impiegato amministrativo, con esperienza, per azienda di produzione hangar interrati per elicotteri di Arezzo. La figura ricercata dovrà occuparsi di accoglienza clienti, disbrigo contabilità semplice, fatturazione, marketing aziendale. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Laurea in giurisprudenza. Lingua inglese. Conoscenza MS Office. Disponibile alle trasferte per fiere di settore. Verranno valutati anche CV in possesso del Diploma Tecnico Commerciale. Codice AR-209937. Scadenza: 10 gennaio.

1 ADDETTO CONTABILITÀ

Studio commerciale tributario di San Giovanni cerca apprendista addetto alla contabilità analitica. Lavoro part time. Retribuzione mensile lorda: 900 euro. Codice AR-210361. Scadenza: 8 gennaio.