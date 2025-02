Ad Arezzo una fiera cavalli sul modello di quella di Verona

Una fiera cavalli estiva sul

modello di quella di Verona dal 13 al 15 giugno all’Arezzo Equestrian Centre. È l’ultima scommessa di Riccardo Boricchi (nella foto), l’imprenditore che da quindici anni gestisce le strutture alla periferia della città e che è anche show director del Jumping Verona Fieracavalli, tappa italiana della Coppa del mondo. Una collaborazione che va avanti da anni anche con l’Italian Champions Tour, un circuito di salto ostacoli a squadre partito da Arezzo e che a Verona ha disputato la finalissima. E adesso questo legame si concretizza in terra aretina con una fiera estiva dedicata al mondo del cavallo. "Nel nostro calendario mancava un evento del genere - spiega Boricchi - dopo tanto agonismo con eventi internazionali e campionati assoluti, abbiamo voluto creare una manifestazione dedicata al cavallo a 360 gradi e di grande richiamo per gli appassionati di equitazione, ma anche per le famiglie. Tre giorni di eventi sportivi, ma anche di spettacoli e attrattive. Fiera Cavalli Summer proporrà in collaborazione con Fieracavalli Verona tante novità sportive, ma anche dedicate al sociale con un campo riservato allo sport e alla disabilità. Ci sarà una fattoria didattica, stand gastronomici e con articoli per l’equitazione. E per questo debutto Fiera Cavalli Summer sarà completamente gratuita".

Sonia Fardelli