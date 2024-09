Acli, nuovo servizio di assistenza per la tutela della salute

Un nuovo sportello di assistenza e consulenza per la tutela della salute. Ad attivarlo è la FAP - Federazione Anziani e Pensionati delle Acli che, dal mese di settembre, ha dato il via a un progetto in sinergia con l’associazione Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato di Arezzo finalizzato a fornire le corrette informazioni in ambito socio-sanitario per accedere agli esami e alle cure della sanità pubblica nei giusti tempi. Il servizio, è ospitato tra la sede aclista e la sede della Fondazione Arezzo Comunità.