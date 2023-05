Uomo accoltellato ieri sera ad Indicatore, si indaga nel mondo della droga

Arezzo, 24 maggio 2023 – Nuova aggressione ad Arezzo. E’ successo ieri sera, intorno alle 21.30, ad Indicatore.

“Aiuto, correte”, è stata la vittima, un 30enne straniero, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti, ieri sera a chiamare i soccorsi. All’arrivo dei sanitari lo hanno trovato con gravi ferite da arma da taglio.

E’ stato intubato, trasferito in ospedale in codice rosso, ed è stato operato a causa delle ferite riportate. Aveva tagli superficiali al collo, alle braccia, mentre le lesioni più gravi sono apparse subito quelle all'addome. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

E’ stata allertata anche la Polizia di Stato. Gli agenti della squadra mobile, guidata dal dirigente Sergio Leo, stanno indagando sull’accaduto.

Al momento l'aggredito non ha fornito molte indicazioni agli inquirenti. Anche in questo caso, come per il recente episodio a Campo di Marte, si indaga nel mondo della droga.