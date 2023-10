Accademia del Poggio Montevarchi: finanziamenti per digitalizzazione patrimonio culturale

MONTEVARCHI

Finanziamenti a fondo perduto dal Pnrr per digitalizzare il patrimonio culturale dell’Accademia del Poggio di Montevarchi e rinnovarne l’offerta nei contenuti e nelle forme di diffusione. L’istituzione di recente ha ottenuto 12.738,22 euro, partecipando con due linee di azione al bando "Transizione ecologica Organismi Culturali e Creativi", finanziato dall’Unione europea-NextGenerationEU e che aveva come finalità il sostegno alla ripresa e al rilancio dei settori con attività basate su valori della cultura ed espressioni artistiche e creative individuali o collettive, inclusi architettura, archivi, biblioteche e musei. Grazie alla prima linea di azione saranno acquistate attrezzature tecnologiche avanzate per scannerizzare l’imponente mole di documenti custoditi e di pubblicazioni prodotte dalla Poggiana, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione delle Memorie Valdarnesi, la rivista istituzionale edita dal 1835 e caratterizzata da autorevoli contributi storici e scientifici. Per rendere fruibile alla comunità il tutto inoltre sarà rinnovato il sito dell’Accademia.

La seconda linea di azione, invece, consentirà agli studiosi dell’istituzione di dotarsi delle apparecchiature necessarie necessarie a svolgere un’attenta campagna fotografica sui fossili e di implementare la "Paleocarta" del Valdarno, il portale on line in cui sono georeferenziati i reperti del Museo Paleontologico. Il database è uno strumento utilizzato dai ricercatori, dai docenti e dagli appassionati, che contiene dati scientifici ma anche schede didattiche sulle specie che hanno popolato il territorio. L’Accademia dovrà completare gli interventi nel giro di 18 mesi.