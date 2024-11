Aboca nella comunità energetica : "Esempio virtuoso di sinergia"

Aboca, l’azienda leader in Europa nel settore dei prodotti terapeutici naturali e biodegradabili con sede a Sansepolcro, è diventata partner della Fondazione Cer Italia (Comunità Energetica Rinnovabile) per sostenere attivamente la transizione energetica sul territorio aretino e contribuire così ad un cambiamento culturale finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e del bene comune. Fin dalla sua fondazione, Aboca ha sempre promosso il rispetto per l’ambiente e l’equità sociale. A questo integra un approccio "One Health", che considera l’impatto delle scelte terapeutiche sull’ambiente e le relative conseguenze per la salute delle persone di oggi e di domani. L’adesione a Fondazione Cer Italia rappresenta quindi un ulteriore passo in continuità con la propria visione e l’impegno assunto come società Benefit con certificazione B Corp. Aboca e la Fondazione Cer Italia si trovano fianco a fianco nel promuovere un futuro più sostenibile per le nuove generazioni, rendendosi protagoniste di una storica transizione energetica, economica e sociale che rimette al centro il rapporto tra i cittadini e l’ambiente circostante. La presidente della Fondazione e sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha dichiarato: "Ringraziamo l’amministratore delegato di Aboca, Massimo Mercati, per l’adesione alla Fondazione Cer Italia e per aver dimostrato ancora una volta grande sensibilità e lungimiranza verso progetti ambientali innovativi. Un ulteriore passo avanti per creare una virtuale comunità di cittadini, imprese e Comuni che si adoperi per uno sviluppo sostenibile che integri crescita economica, sviluppo sociale e salvaguardia dell’ambiente. Tutti insieme valorizzeremo le risorse naturali per intraprendere un progresso che non comprometta il futuro delle prossime generazioni.

L’adesione di un’azienda importante della nostra provincia come Aboca può essere un esempio per altre imprese, per fare in modo che la salute del pianeta e delle persone siano al centro delle strategie di business". Le parole di Silvia Chiassai Martini si allineano con il pensiero aziendale di Aboca espresso dalle parole dell’ad Massimo Mercati: "Nella nostra azienda crediamo che si possa avere un reale successo solo se si è capaci di coniugare crescita economica, equità sociale e rispetto dell’ambiente. Tutto questo fa da sempre parte del nostro dna. Siamo una società con una forte vocazione alla ricerca del Bene Comune. Con l’adesione a Fondazione Cer Italia, in qualità di promotori e produttori, contribuiremo allo sviluppo sostenibile condividendo l’energia proveniente da uno dei nostri siti produttivi. Siamo lieti di far parte di un sistema di amministrazioni, aziende e cittadini impegnati a creare un futuro più sostenibile".