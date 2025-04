Aboca e gruppo Agricooper sca: nuova collaborazione per il bene comune all’insegna dell’economia civile

Arezzo, 17 aprile 2025 – Aboca S.p.a. Società Agricola e la Cooperativa Gruppo Agricooper s.c.a. hanno firmato un accordo che disciplinerà un nuovo modo di collaborare tra le due realtà produttive della Valtiberina toscana e umbra.

L’azienda di Sansepolcro leader nella produzione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili e la Cooperativa agricola specializzata nella raccolta e trasformazione del tabacco e altre colture che opera dal 1970 in questo areale, daranno infatti vita a una nuova forma di collaborazione sul piano agricolo che si ispira ai principi dell’economia civile finalizzata al bene comune.

La partnership prevede un trasferimento di know-how produttivo (tech-transfer) da parte dello staff agronomico di Aboca verso lo staff di Agricooper che attraverso processi di formazione in campo apprenderà le nozioni specifiche della coltivazione biologica delle piante officinali oggetto dell'accordo.

Al termine della formazione, verranno condivisi i protocolli di coltivazione, quale oggetto di trasferimento di know-how. Questo processo richiederà 18 mesi. Agricooper verrà quindi tecnicamente preparata per coltivare varie specie di piante medicinali in determinate superfici di terreno che potranno poi essere fornite direttamente ad Aboca o immesse sul mercato delle sostanze naturali per la salute che è in costante crescita.

La partnership che mira a combinare agricoltura biologica e coltivazione di piante medicinali ad alta redditività economica, intende sviluppare un modello capace di offrire alla Valtiberina un'opportunità unica di creare ulteriore valore per il territorio. Attraverso questo nuovo approccio collaborativo, la vallata potrà beneficiare di una crescita sostenibile che rispetta l'ambiente e darà un impulso all’economia locale.

“Il rapporto tra noi e Agricooper è già in essere da oltre 10 anni, con la concessione in uso di strutture per la logistica e l’attività di essiccazione delle erbe, ma con questo accordo andiamo ben oltre. È un passo avanti sia come modello di collaborazione, aperto al mercato, che come logica produttiva capace di combinare salvaguardia del territorio e reddittività economica utilizzando le competenze locali con lo sguardo rivolto al futuro” -afferma Massimo Mercati amministratore delegato Aboca.

“Agricooper considera positivamente l’accordo siglato con Aboca perché rappresenta una importante collaborazione sinergica tra aziende agricole del territorio che potrà offrire nuove ed ulteriori opportunità di coltivazione agli agricoltori della vallata” dichiara il presidente di Agricooper, Libero Valenti.

Aboca: Aboca realizza prodotti terapeutici 100% naturali e biodegradabili nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente. Nasce nel 1978 a Sansepolcro, in Toscana e oggi conta più di 1.700 dipendenti ed è presente in 25 Paesi. Grazie a una piattaforma di ricerca guidata dai principi della Systems Biology e della Systems Medicine, sviluppa prodotti secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della One Health.

In particolare, produce dispositivi medici naturali che in area di automedicazione rispondono a numerose patologie lievi, condizioni croniche, sindromi e disturbi funzionali relativi a prime vie respiratorie, tratto gastrointestinale e sistema metabolico. Aboca offre inoltre integratori alimentari per le principali esigenze di salute.

I prodotti Aboca non contengono conservanti né eccipienti di sintesi. In tutta la filiera produttiva, dall’agricoltura biologica agli stabilimenti farmaceutici, sono escluse sostanze artificiali e OGM. La filiera si completa con una distribuzione diretta e con una formazione continua a medici e farmacisti.

Aboca produce anche un beneficio per la comunità e l’ambiente, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Un impegno sancito formalmente nello statuto di Società Benefit e misurato secondo standard internazionali con la certificazione B Corp.

L’impegno di Aboca per il bene comune si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale, nelle attività di Aboca Museum e con le pubblicazioni di Aboca Edizioni.