Aboca, caccia a dieci specialisti. Servono professionisti nazionali. Assunzione e alloggio per un anno

Dieci opportunità di lavoro in più provenienti ancora da Aboca, l’azienda con sede a Sansepolcro specializzata nella realizzazione di prodotti terapeutici naturali e biodegradabili, che è alla ricerca di addetti alla manutenzione dei macchinari con tecnologia farmaceutica. Si tratta quindi di figure con una preparazione specifica.

"Servono dieci nuovi addetti nell’area della manutenzione degli impianti di produzione. Inserimenti necessari per fronteggiare l’aumento dei volumi di vendita e garantire la business continuity della nostra azienda che da sempre unisce tecnologia all’avanguardia e natura, nel rispetto dell’ambiente", ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Mercati.

"Per i profili che cerchiamo, è preferibile che siano in possesso di diploma tecnico: dovranno occuparsi della manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria dei macchinari per risolvere problematiche di tipo elettronico e meccatronico", ha precisato il direttore delle risorse umane, Antonio Guarrera – e le professionalità richieste dovranno effettuare controlli periodici sui macchinari secondo i programmi di manutenzione previsti, proponendo azioni di miglioramento dello stato delle attrezzature e degli ambienti produttivi. A queste figure offriamo contratti a tempo indeterminato e l’alloggio gratuito per dodici mesi".

Per consultare tutte le posizioni aperte e per inviare la propria candidatura, c’è il sito da consultare (https://www.aboca.com/it/azienda/lavora-con-noi/). Un’anticipazione di questa necessità era stata fornita lo scorso venerdì, quando al cinema Nuova Aurora di Sansepolcro si è tenuto l’evento "Aziende, Giovani e Lavoro: prospettive di vallata", una giornata di orientamento che ha catturato l’interesse di studenti e professionisti e che è stata promossa da Fondazione Progetto Valtiberina e UniCredit.

Intervenendo sull’argomento, la vicepresidente di Aboca, Valentina Mercati, aveva spiegato la precisa dinamica che caratterizza l’azienda: "Essendo una realtà verticalizzata, si aprono sempre posizioni e quindi ora abbiamo bisogno di manutentori, ma anche di gente nei settori sviluppo, marketing e formazione. Sono posizioni che si aprono e si chiudono velocemente. Noi cerchiamo in particolare persone che abbiamo la voglia e l’intento di creare valore, che spesso significa creare una condizione migliorativa della situazione. A quel punto, è stato generato un valore".

Aboca è un’azienda leader nel suo settore e produce anche un beneficio per la comunità e l’ambiente, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Un impegno sancito formalmente nello statuto di Società Benefit e misurato secondo standard internazionali con la certificazione B Corp.

L’impegno di Aboca per il bene comune si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale, nelle attività di Aboca Museum e con le pubblicazioni di Aboca Edizioni.