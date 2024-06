"Abbiamo vinto noi". L’urlo della Masaccio con i ragazzi della III B. E il Dovizi segna il bis

La gioia, incontenibile, si trasforma nell’urlo dei vincitori. "Abbiamo vinto!". E già applausi e pacche sulle spalle. Sul gradino più alto del podio salgono, tutti insieme, i ragazzi della III B della scuola media Masaccio, arrivati da San Giovanni di gran lena ma fino a metà mattinata ignari del verdetto della giuria. Poi l’urlo liberatorio che risuona nell’auditorium del San Donato nel giorno delle premiazioni del Campionato di Giornalismo promosso come ogni anno da La Nazione. È il prefetto Maddalena De Luca a consegnare il primo premio e scatta subito la febbre da foto. Passano solo pochi minuti e l’esultanza, stavolta, corre tra gli alunni della IV A della scuola elementare Bernardo Dovizi di Bibbiena. Terzo classificata, la II B della Media Rita Levi Montalcini di Lucignano. Un tris vincente, la riscossa della provincia sulla città.

Ma Arezzo c’è e si fa sentire: si riprende il suo posto nelle categorie speciali del concorso, quella dei disegni premia il lavoro della V A del Convitto Nazionale. Lo scettro, invece, va ai ragazzi della IV A Piero della Francesca e Sofia Paoli incanta tutti. Da Bibbiena gli studenti della IV A del Dovizi mettono in cassaforte il primo posto nella categoria Internet con una messe di clic che si aggiunge al secondo posto dei Cronisti in Classe. E ancora: la III D del Marcelli di Foiano porta in classe il trofeo assegnato da Conad come pure la II C della Media Margaritone di Arezzo, insieme alla IV A da Lucignano. Escalation irresistibile e pathos alle stelle in platea.

In campo, anzi in passerella anche i riconoscimenti di aziende leader quali Chimet, Tca, Centro Chirurgico Toscano e Nuove Acque, con il presidente Carlo Polci che ricorda ai ragazzi il valore della "normalità dell’acqua", bene primario da custodire e non sprecare. Estra riserva il premio speciale alla IV di San Leo e Autolinee Toscane sceglie il lavoro dei ragazzi della II B Severi di Rigutino.

Un viaggio alla scoperta del fiume e delle sue peculiarità ha impegnato per mesi gli alunni della IV e V della elementare Cesare Zacchi di Ortignano Raggiolo e i colleghi della V della primaria Pier Tommaso Caporali di Giovi. Sono i protagonisti del premio speciale consegnato dalla presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani.

Un giorno speciale per gli oltre duecento studenti che animano l’Auditorium del San Donato tra l’entusiasmo collettivo e i cappellini colorati. Un cammino di conoscenza, reso possibile anche grazie al sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale guidato dal Provveditore Roberto Curtolo. Impegni istituzionali ne impediscono la presenza, ma lui ci tiene a ribadire la vicinanza ai ragazzi e lo fa attraverso le parole di Patrizia Odorici responsabile dell’Ufficio di Arezzo. "Crediamo molto nell’espressione giornalistica e il fatto di essere qui è già una vittoria per la scuola e i valori che rappresenta".

Esplode la festa, cappellini in aria!|

Lucia Bigozzi