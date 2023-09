Abbate: "Il malore?. Solo un brutto ricordo"

CREMA (Cremona)

Dopo il malore di domenica Matteo Abbate (Pergolettese) si è presentato al centro Bertolotti per dirigere il primo allenamento settimanale in preparazione alla gara di venerdì sera al Voltini con la Pro Patria. "Sto bene, non c’è stato niente di preoccupante: ho fatto tutti gli accertamenti del caso ed è tutto a posto. Andiamo avanti e dimentichiamo questo brutto episodio".