Abbandono ingombranti. Campagna coi manifesti

A partire da oggi, sono affissi nel territorio comunale di Sansepolcro alcuni manifesti legati alla campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, promossa da Ato Rifiuti Toscana Sud in collaborazione con Sei Toscana. L’iniziativa mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e il conferimento improprio accanto ai cassonetti, comportamenti incivili che arrecano danni al decoro urbano, all’ambiente e generano costi aggiuntivi per l’intera collettività. I manifesti, dal messaggio chiaro e diretto, ricordano ai cittadini che lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti costa a tutti e che abbandonare i rifiuti in strada è un gesto incivile. Per una corretta gestione dei rifiuti, la cittadinanza è invitata a conferire sempre nei contenitori appositi. In caso di cassonetti pieni o rifiuti ingombranti, è possibile contattare il numero verde 800127484 o visitare il sito seitoscana.it.