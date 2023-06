Abb. Progetto pilota per contrastare la deforestazione in Amazzonia

Arezzo, 14 giugno 2023 – Un progetto pilota tra ABB Robotics e l’organizzazione no-profit statunitense Junglekeepers sta dimostrando il ruolo che la tecnologia del cloud può svolgere nel rendere la riforestazione più veloce, efficiente e scalabile. In una dimostrazione unica nel suo genere, il cobot YuMi di ABB sta automatizzando le attività di piantumazione in un laboratorio nella giungla, accelerando il processo e consentendo ai volontari di Junglekeepers di concentrare il loro tempo prezioso e le loro risorse su un lavoro di maggiore impatto. In questo modo ABB Robotics sostiene Junglekeepers nella sua missione di proteggere 55.000 acri di foresta amazzonica invertendo la deforestazione. Il progetto è reso possibile grazie alla tecnologia ABB RobotStudio® Cloud.

Gli esperti della multinazionale, che ha uno stabilimento molto importante anche a San Giovanni, simulano, perfezionano e distribuiscono la programmazione robotica, necessaria per le attività di YuMi, in tempo reale da 12.000 km di distanza a Västerås in Svezia. “La collaborazione di ABB con Junglekeepers dimostra come la robotica e la tecnologia cloud possano svolgere un ruolo centrale nella lotta alla deforestazione, una delle principali cause del cambiamento climatico”, ha dichiarato Sami Atiya, Presidente di ABB Robotics and Discrete Automation. “Il nostro programma pilota con il robot più remoto del mondo sta aiutando ad automatizzare compiti altamente ripetitivi – ha continuato – liberando i ranger per intraprendere un lavoro più importante nella foresta pluviale e aiutandoli a conservare la terra su cui vivono”.

Nello specifico il cobot scava una buca nel terreno, vi lascia cadere il seme, compatta il terreno e lo contrassegna con un’etichetta colorata. YuMi consente ai Junglekeeper di ripiantare ogni giorno un’area delle dimensioni di due campi da calcio in zone che necessitano di rimboschimento. Allo stesso tempo, automatizzando questo compito, i volontari di Junglekeepers sono in grado di concentrare il loro tempo prezioso e le loro risorse su lavori di maggiore impatto, come il pattugliamento dell’area per scoraggiare i taglialegna illegali, l’educazione della popolazione locale sulla conservazione della foresta pluviale e la piantumazione di alberelli maturi. Inoltre, la creazione di un’installazione di cobot completamente remota e autonoma supera anche la difficoltà di trovare persone disposte a rimanere a lavorare nella lontana giungla. Dopo l’installazione iniziale, YuMi è in grado di svolgere i suoi compiti in modo autonomo, limitandosi a risolvere i problemi quando necessario. “In questo momento abbiamo perso il 20% dell’area totale della foresta amazzonica; senza l’uso della tecnologia oggi, la conservazione si fermerà – ha dichiarato il cofondatore di Junglekeepers Moshin Kazmi – Avere Yumi alla nostra base è un ottimo modo per esporre i nostri ranger a nuovi modi di fare le cose. Accelera ed espande le nostre operazioni e fa progredire la nostra missione”.

La distruzione della foresta amazzonica, causata da attività umane come il disboscamento e l’incendio di terreni per l’agricoltura, contribuisce agli effetti devastanti del cambiamento climatico. Si stima che dal 1985 siano stati abbattuti oltre 870.000 km² di foresta amazzonica, un’area più grande di Francia, Regno Unito e Belgio messi insieme. Con decine di miliardi di alberi già eliminati, la regione si sta riscaldando rapidamente. “L’ Amazzonia è in pericolo. Per questo abbiamo bisogno che la tecnologia, la scienza e le conoscenze locali lavorino insieme per salvarla. Altrimenti arriveremo troppo tardi. La foresta pluviale può essere salvata, ma dobbiamo riunire tutti questi elementi per fare la differenza”, ha dichiarato Dennis del Castillo Torres, direttore della ricerca sulla gestione forestale presso l’Istituto di ricerca sull’Amazzonia peruviana. “È molto importante combinare alta tecnologia e conservazione. Ci sono molte tecnologie che possiamo usare per preservare la foresta e questo robot può aiutare molto a riforestare più velocemente, ma dobbiamo essere molto selettivi. Dobbiamo usarlo nelle aree ad alta deforestazione per accelerare il processo di reimpianto”, ha concluso il direttore. In accordo con i desideri di Junglekeepers, il progetto pilota nella foresta pluviale con RobotStudio Cloud e YuMi durerà circa sei settimane (tra maggio e giugno 2023). Dopo la sua conclusione, ABB esplorerà le opportunità di assistere Junglekeepers su base più estesa, oltre alle ulteriori opportunità per le sue soluzioni robotiche e le sue tecnologie cloud di svolgere un ruolo centrale nel guidare la trasformazione sostenibile