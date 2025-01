Abb. Dai lavoratori arriva l’ok per l’ipotesi di accordo firmata in Regione

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Avanti tutta! Ieri si è tenuta l''assemblea dei lavoratori dell'Abb indetta dai sindacati alla luce della ipotesi di accordo sottoscritta nei giorni scorsi nel corso del tavolo istituzionale in Regione e al termine c'è stato il voto. Lo scrutinio ha dato risultati inequivocabili. L'accordo è infatti passato a larghissima maggioranza. Arriva quindi il via libera definitivo anche da parte dei lavoratori. Lo ha annunciato stamani la segreteria della Fim Cisl di Arezzo Ilaria Paoletti, visibilmente soddisfatta per l'epilogo della vicenda. L'intesa prevede nessun licenziamento forzoso e un nuovo piano industriale e limita a 23 unità le uscite volontarie incentivate. L'azienda leader nel settore della produzione di colonnine per la ricarica di auto elettriche ha presentato, su richiesta di sindacati e istituzioni, il nuovo piano industriale che prevede investimenti e rinnova la centralità del sito toscano di San Giovanni Valdarno per cui è prevista una spinta innovativa volta a passare dall'assembleaggio alla vera e propria produzione, una nuova organizzazione della filiera imperniata sulla strategia della vertical integration, e una nuova gamma di prodotti di nuova generazione".

Come aveva spiegato, subito dopo l'incontro, il consigliere delegato per le crisi aziendali della Regione Toscana Valerio Fabiani, l'accordo recepisce larga parte delle proposte di Regione e sindacati scongiurando licenziamenti forzosi e prevedendo solo uscite incentivate per altro con un numero di esuberi ulteriormente ridimensionato, ricorrendo in oltre ad un ammortizzatore sociale volto ad accompagnare questa fase di transizione che investe l'azienda e in generale il settore legato all'auto elettrica.