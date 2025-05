A1, nuovo cantiere sul viadotto. Così la manutenzione del Borro

Scatta da oggi la fase conclusiva degli interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto Borro Campora, situato al chilometro 345 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. I lavori interesseranno l’impalcato del viadotto, con il rifacimento di alcune sue porzioni strutturali, e prevedono anche un risanamento profondo della pavimentazione stradale. Il cantiere sarà attivo per tre fine settimana consecutivi, con operazioni previste dalle ore 19:00 del venerdì fino alle 7:00 del lunedì mattina successivo.

Durante queste fasi, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, sarà attuata una deviazione di carreggiata in direzione della capitale. Nonostante le modifiche alla viabilità, sarà comunque garantita la circolazione in entrambe le direzioni, grazie alla predisposizione di una corsia per senso di marcia. In vista del possibile aumento dei tempi di percorrenza, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso, la Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha annunciato l’attivazione di un presidio operativo dedicato.

Sul posto saranno presenti mezzi di soccorso meccanico e squadre di viabilità supplementari, incaricate di monitorare il traffico in tempo reale e intervenire prontamente in caso di code o incidenti. Inutile sottolineare che non mancheranno i disagi per automobilisti e camionisti, ma i lavori sono comunque necessari. Per limitare i disagi alla circolazione, sono stati individuati percorsi alternativi, differenziati in base alla tipologia di traffico. Per gli spostamenti locali verso Roma, Autostrade per l’Italia di uscire allo svincolo di Valdarno (km 335+800), proseguire lungo la Strada Regionale 69 e rientrare in autostrada al casello di Arezzo. Chi è diretto a Firenze potrà seguire il medesimo itinerario in senso inverso. Sono previsti, in questo caso, possibili disagi anche sulla viabilità ordinaria, considerato che la SR69 è un’arteria già di per se trafficata nell’ordinario.

Per i veicoli in transito su lunghe percorrenze verso sud, la deviazione suggerita è l’uscita a Firenze Impruneta (km 295+500), il transito sulla superstrada Siena-Bettolle e il successivo rientro in A1 al casello di Valdichiana. Anche in questo caso, il tragitto è valido in direzione opposta per chi viaggia da Roma verso Firenze. Gli utenti dell’autostrada sono stati invitati a pianificare i propri spostamenti con anticipo e a consultare i canali ufficiali di Autostrade per l’Italia per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.