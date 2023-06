A Zenzero off la “prima” del nuovo libro di Francesco Caremani

Arezzo, 6 giugno 2023 – Storie di donne e uomini, di bambine e ragazzi che giocano a calcio, interpretato in un quadro più ampio che è quello della vita e del rapporto con gli altri, per non rendere vano il passaggio terreno, riempiendolo di gesti e poi di emozioni, suggestioni, gratitudine, impegno sociale ancor prima che sportivo.

Sono le storie, raccolte in ogni angolo del mondo, a cui Francesco Caremani dà vita nel suo ultimo libro “Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco” (Bradipolibri), un racconto “speciale” del mondo del pallone o, meglio, del mondo che vive dentro e dietro a un pallone. Fuori dalle grandi arene, lontano dalle competizioni dorate, nel libro di Caremani il calcio è la strada dove si cresce, è il quartiere, è il paese, è vita vissuta che nasconde angoli di paradiso curati e gestiti con semplicità, mentre tutt’intorno c’è l’inferno.

Un po' come i luoghi e la vita dei personaggi avvolti da quella “polvere del mondo” fatta di luce, di gioia e di amarezza, protagonisti del capolavoro di John Fante a cui richiama il titolo del libro di Francesco Caremani.

Non solo incontro letterario, la presentazione curata da Zenzero OFF ha anche un risvolto solidale: parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluta ad Autismo Arezzo, l'associazione che dal 2015 promuove e organizza incontri ed eventi finalizzati al sostegno e all'approfondimento di tutte le tematiche collegate a questa particolare forma di disabilità.

Partner dell'evento Koinè e Menchetti. La presentazione di “Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco” si terrà venerdì 9 giugno alle 18 negli spazi del nuovo punto Menchetti “Il Parco” presso il Parco Pertini. Ingresso libero. Zenzero OFF, “fuori programma” di appuntamenti-evento, e Zenzero Fest, rassegna letteraria di fine estate, sono parte del progetto culturale Zenzero promosso da ORA Officina Rilancio Arezzo. Partner, Edison by Biblion.