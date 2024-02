A Terranuova continuano i lavori in piazza Canevaro

Arezzo, 10 febbraio 2024 – Proseguono a Terranuova Bracciolini i lavori di Piazza Canevaro, che hanno ad oggetto il restauro delle mura, la riqualificazione del parcheggio, la realizzazione di aree pedonali e di un museo diffuso. Da lunedì 12 febbraio la piazza sarà interclusa alla sosta per consentire gli scavi necessari alla realizzazione delle nuove fognature, alla quale seguiranno i lavori di sottofondo, predisposizione dei sottoservizi, pavimentazione e arredi urbani. Nei mesi scorsi i saggi effettuati avevano portato al ritrovamento nel sottosuolo di reperti di manufatti storici che hanno indotto la Soprintendenza a compiere una serie di approfondimenti. Gli ulteriori scavi che verranno effettuati serviranno anche a completare questi approfondimenti.

“Il perimetro murario di Piazza Canevaro - ha detto il Sindaco Sergio Chienni - costituisce una delle parti storiche più importanti della nostra città e necessità di importanti interventi di riqualificazione e consolidamento, che sono già a buon punto. Allo stesso tempo abbiamo colto l’opportunità per dare avvio alla riqualificazione dell’area adibita a parcheggio, che essendo totalmente sterrata crea sempre problemi in caso di pioggia e non solo. Sono tutti interventi tesi a migliorare la fruibilità e il decoro urbano”. “Mentre sulle mura - ha proseguito il Sindaco - si è potuto procedere senza intoppi, sui lavori della piazza ci sono stati rallentamenti perché la Soprintendenza ha riscontrato la presenza di resti di manufatti storici e ha disposto tutta una serie di saggi, che verranno ultimati con questi ulteriori scavi che partiranno dal 12 febbraio”.

“Per fare questi interventi - ha concluso il Sindaco - ci siamo adoperati per ottenere un finanziamento regionale al quale abbiamo aggiunto risorse proprie”. In particolare, sono previsti interventi sulla torre di San Luca con il tamponamento delle bucature con infissi a filo ferro; la realizzazione di un nuovo corrimano più sicuro sul lato esterno di ognuna delle quattro rampe di scale e lo spostamento all’interno delle quattro rampe esistenti; l’intervento di restauro e pulitura delle mura e del torrino. Il progetto di riqualificazione della piazza Canevaro prevede il mantenimento di una porzione di area a posteggio, posta a debita distanza dalle mura, necessaria per garantire la corretta fruibilità del centro storico anche in relazione alle attività commerciali in esso insediate”.