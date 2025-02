A Terni senza tifosi. Il divieto del prefetto

Contro la Ternana, nel posticipo della 26a giornata in programma lunedì 10 febbraio in Umbria, l’Arezzo dovrà fare a meno dei suoi tifosi. Il Prefetto di Terni ha infatti disposto il divieto di vendita dei titoli d’accesso per lo stadio "Libero Liberati" di Terni ai residenti in provincia di Arezzo, nemmeno per il settore ospiti e se muniti di tessera del tifoso. Il provvedimento – si legge nel comunicato stampa della Prefettura di Terni – è stato emesso per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive". Nei giorni scorsi, infatti, l’Osservatorio aveva inserito Ternana-Arezzo tra le partite da rinviare alle valutazioni del Casms, che ha appunto rilevato profili di rischio. "La decisione deriva dall’annosa rivalità che contrappone le due tifoserie degenerata, durante la gara di andata del corrente campionato, in comportamenti violenti ad opera di entrambe le compagini", conclude la nota. Sarà dunque un battesimo di fuoco per colui che diverrà il nuovo allenatore amaranto: oltre alla difficoltà della partita in sé, infatti, mancherà anche il sostegno della tifoseria aretina.