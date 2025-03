A Subbiano e Capolona attivo il “Punto Digitale Facile” gratuito per i cittadini con la Misericordia di Subbiano

Arezzo, 26 marzo 2025 – La Confraternita di Misericordia di Subbiano ha aperto a Subbiano e Capolona un Punto Digitale Facile. Un progetto della Regione Toscana, con il paternariato dei due comuni, gestito dalla Misericordia di Subbiano con il suo personale di volontari, formato appositamente aiutare i cittadini, in particolare gli anziani e le persone vulnerabili, a utilizzare le nuove tecnologie e i servizi online in modo indipendente tramite computer e sempre più spesso tramite cellulare.

Ilenia Montagni Governatore della Confraternita di Misericordia di Subbiano: “Si tratta di un punto dove si può ricevere assistenza e aiuto e formazione gratuita per accedere a tutte le piattaforme digitali della pubblica amministrazione, istituti bancari e non solo. Facciamo degli esempi: voglio imparare a prenotarmi da solo le visite specialistiche o le analisi del sangue?

Come farmi lo speed da solo e come lo gestisco nelle piattaforme? Come gestisco la tessera sanitaria e la carta d'identità elettronica? Come posso accedere al sito dell'Inps per stampare il cedolino della pensione, verificare delle domande che ho fatto, tipo assegno di accompagnamento o altro? Come posso guardare da solo sul telefonino i referti delle mie analisi del sangue? Come posso fare un bonifico bancario?

Come posso fare un pagamento PagoPA? Sono tante domande che ci vengono fatte ogni giorno. Questo accesso non ha età, quindi è un accesso gratuito che è destinato a tutta la popolazione. Potete venire da noi anche per chiederci semplicemente come si fa a spedire un'email o fare un acquisto online” Il Punto Digitale Facile a Subbiano è presso la sede della Misericordia, vicino alla Casa della Salute, e a Capolona, in via Marconi, a lato della farmacia.

Gli orari di apertura a Subbiano sono dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedi al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30 lunedì, martedì, giovedi. Gli orari di apertura a Capolona il mercoledì e venerdì dalle 19,30 alle 19,30. “All'interno di questo progetto esiste anche la possibilità di fare di informazione di gruppo.” comunica il Governatore Ilenia Montagni “

Quindi volevo invitare le associazioni del nostro territorio, che sono tantissime, per organizzare una , due serate formative, o più, con i loro associati, sull’uso delle tecnologie digitali, “navigare” all’interno delle piattaforme della pubblica amministrazione per ottenere le informazioni necessarie o effettuare iscrizioni, come proteggersi dalle frodi on line”.