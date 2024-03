A San Giovanni la prima e unica classe del Liceo del Made in Italy della provincia di Arezzo

Arezzo, 20 marzo 2024 – Dal prossimo settembre, in vista del nuovo anno scolastico 2024-2025, partirà la prima e unica classe della provincia di Arezzo del Made in Italy e sarà in Valdarno, ai Licei Giovanni da San Giovanni. “Questo percorso di studio - fa sapere la scuola sangiovannese - ha come obiettivo la formazione di una classe dirigente che sappia individuare, valorizzare e tutelare le eccellenze italiane nel mondo, sia dal punto di vista economico che culturale. Gli studenti, acquisiranno così gli strumenti necessari per lo studio e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, nonché dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del Made in Italy”.

Dal prossimo settembre quindi al via ai Licei Giovanni da San Giovanni la prima e unica classe di 15 studenti del nuovo indirizzo, dove saranno formati i nuovi addetti alla cura della qualità dei prodotti e dell’inventiva italiana nel mondo. Questo Liceo nasce, quindi, con la precisa finalità di preparare gli studenti su tematiche di ampio respiro, utili per promuovere l'economia e la nostra cultura.