A Metelliano cento «Turisti a Km zero», CortoNarrando è un successo

Arezzo, 4 aprile 2024 – Cento «Turisti a Km zero» hanno preso parte al secondo appuntamento di «CortoNarrando», sabato scorso il tour ha fatto tappa alla chiesa di San Michele Arcangelo a Metelliano. «Nonostante la pioggia battente, tantissime persone hanno scelto di partecipare a questo evento - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti - merito del progetto che abbiamo voluto, delle realtà che hanno scelto di sostenerlo economicamente e di chi ha messo le idee, come il nostro Paolo Giulierini, l’infopoint e le guide turistiche.

Abbiamo evidentemente intercettato una domanda di cultura che era presente nel nostro territorio, ma che, come vediamo dalla provenienza dei frequentatori, si estende ben oltre i nostri confini».

«Questo luogo ha una duplice caratteristica che lo lega al nostro territorio anche nel nome: da una parte i Metelis, dinastia che ha dato vita alla statua dell’Arringatore e dall’altra i Longobardi, devoti a San Michele Arcangelo», dichiara Paolo Giulierini, ospite speciale dell’appuntamento.

«È una delle chiese più antiche di Cortona e mescola diverse tradizioni da quella proto romanica a quella ravennate-bizantina. Questa unione di stili la rende particolarmente armoniosa ed è significativo aver scelto questo sito per CortoNarrando in quanto non ancora ben conosciuto», dichiara la guida turistica Laura Gremoli.

L’iniziativa «Turista a Km zero» è progettata dall’Amministrazione comunale e attuata da Together in Tuscany con la collaborazione di Unicoop Firenze, Assoturismo, Federagit e la rete di imprese Confesercenti che offre la degustazione finale.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 marzo alla chiesa di Santa Maria Nuova con la partecipazione di Liletta Fornasari per un’immersione nel capolavoro cortonese di Giorgio Vasari.