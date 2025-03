A giugno in arrivo altri poliziotti. I risultati del vertice sulla sicurezza

Entro il mese di giugno potrebbero arrivare nuovi agenti di polizia al commissariato di Montevarchi. Nel frattempo, continueranno i servizi straordinari e coordinati di controllo del territorio organizzati dalla Prefettura e dalla Questura. È quanto emerso durante l’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La novità è stata resa nota lunedì sera a Palomar nell’incontro dal titolo "La sicurezza in Valdarno", organizzato dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino e dal comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno. La serata di ieri si è aperta con i saluti istituzionali della presidente della Conferenza dei sindaci Valentina Vadi e da Federica Vannelli, portavoce delle categorie economiche. I lavori sono proseguiti con gli interventi di Claudio Rubertà, comandante provinciale dei Carabinieri, Walter Mazzei, comandante provinciale della Guardia di finanza e Gianfabrizio Moschini, vice questore del commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi. L’evento ha visto un’importante partecipazione di imprenditori e cittadini, a dimostrazione di quanto il tema della sicurezza nel comprensorio sia di strettissima attualità. Nell’occasione i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno illustrato i corretti comportamenti da adottare e le buone pratiche di prevenzione. L’incontro è il risultato di un percorso unitario avviato a partire da ottobre scorso. In poco più di cinque mesi, sono stati organizzati quattro incontri dedicati alla sicurezza. Dopo la riunione iniziale del 4 ottobre, convocata a seguito di furti e atti vandalici, è emersa la necessità di avviare un confronto con la Prefettura. Successivamente, il 7 novembre, si è tenuto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Palazzo d’Arnolfo. Il 14 febbraio, sindaci e rappresentanti delle categorie economiche si sono nuovamente incontrati per fare il punto sugli obiettivi fissati, continuando a manifestare preoccupazione per la situazione e sollecitando un nuovo incontro in Prefettura, che si è poi svolto il 24 febbraio. La situazione nella vallata resta problematica, con episodi di furti e atti vandalici che si verificano costantemente. "I comuni - hanno detto gli organizzatori - negli anni, hanno potenziato i sistemi di videosorveglianza, rispondendo alle richieste delle istituzioni competenti, e mettono, quotidianamente, a disposizione la Polizia Municipale per supportare le forze dell’ordine nel monitoraggio del territorio. Tuttavia, è fondamentale che alle richieste delle comunità locali seguano risposte concrete in termini di sicurezza".