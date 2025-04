A Foiano la Casa della Cultura è realtà: progetto rivoluzionario per il centro storico

Arezzo, 7 aprile 2025 – Una piazza piena di gente è il segno che la comunità di Foiano ha compreso e amato subito il progetto della Casa della Cultura.

Domenica 6 aprile il Centro Storico di Foiano si è animato con centinaia di cittadini accorsi alla cerimonia di inaugurazione della Casa della Cultura. “È un progetto che parte da lontano e che fa parte di una visione più ampia che abbiamo della nostra città – racconta il Sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci –.

Questo edificio, che nella storia è stato al centro della vita di Foiano e che da venti anni era praticamente abbandonato, oggi rinasce con un ruolo centrale nella vita di tutta la comunità. Musica, teatro, arte, letture, servizi e luogo d’incontro: questo sarà la Casa della Cultura.

La cultura è il motore del cambiamento, e a Foiano vogliamo che sia protagonista del nostro futuro. Abbiamo l’ambizione di costruire un modello innovativo di sviluppo – conclude il Sindaco – in cui la cultura diventa il perno per la crescita e la coesione sociale.”

“L’idea di recuperare questo spazio – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Corei – è nata vari anni fa, e abbiamo iniziato a confrontarci con l’ente Provincia per trovare una soluzione per poter restituire alla nostra comunità questo incredibile palazzo. Il percorso è stato lungo, ma abbiamo testardamente insistito e, alla fine, grazie anche alla disponibilità del Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, siamo arrivati al traguardo.

Oggi Foiano può vantare una Casa della Cultura grande, accogliente, funzionale e sicura.” “Credo che sia un dovere degli enti – in questo caso della Provincia di Arezzo che mi onoro di rappresentare – collaborare con il territorio, con i Comuni, per mettere a disposizione i tanti luoghi che spesso sono sottoutilizzati, ma che per le realtà periferiche possono risultare fondamentali e utili – racconta il Presidente Alessandro Polcri –.

È fondamentale aiutare e sostenere le città, anche piccole, per tenere vivi i centri storici e rafforzare i servizi e le opportunità di crescita. Sono giornate come queste che ci danno la forza e l’orgoglio di rappresentare le nostre comunità.”