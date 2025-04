6News: il tg ambientale di Sei Toscana torna in radio

Arezzo, 14 aprile 2025 – 6News, il “telegiornale ambientale” di Sei Toscana, torna in radio. A partire dal 15 aprile, le otto puntate informative sulle buone pratiche e la corretta gestione dei rifiuti saranno trasmesse dall’emittente Radio Emme, radio valdarnese, ogni martedì (alle 15:30) e giovedì (alle 12:30).

In ogni striscia informativa viene affrontata una specifica tipologia di rifiuto: organico, carta e cartone, multimateriale, vetro, rifiuti ingombranti, RAEE, olio alimentare e indifferenziato. In ogni puntata, verranno date tutte le info utili per permettere al cittadino di fare una buona raccolta differenziata e sarà spiegato, con un linguaggio semplice, chiaro e ironico, il percorso che ogni tipologia di rifiuto segue: dal conferimento al suo riciclo e recupero.

Le puntate di 6News, oltre che alla radio, sono sempre disponibili sul sito di Sei Toscana e sul suo canale YouTube.