25 aprile a Cavriglia. Rinviato il concerto di Bobo Rondelli

Arezzo, 24 aprile 2025 – Nonostante il clima di lutto nazionale seguito alla scomparsa di Papa Francesco e in osservanza del decreto emanato dal Governo, l’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha deciso di confermare le celebrazioni ufficiali previste per il 25 Aprile, Giornata della Liberazione. Le iniziative si svolgeranno in un contesto di sobrietà, nel pieno rispetto del momento di cordoglio e con un forte senso di responsabilità civica. A seguito delle indicazioni pervenute dall’ANPI nazionale, è stato invece rinviato l’evento musicale inizialmente previsto per la giornata. Il concerto rock di Bobo Rondelli e Musica da Ripostiglio si terrà il prossimo 13 luglio, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di Castelnuovo dei Sabbioni.

Rimane confermato invece il programma ufficiale delle celebrazioni istituzionali del 25 Aprile, che inizierà alle ore 17 presso il municipio di Cavriglia, dove si terranno i saluti istituzionali del Sindaco e del Presidente dell’ANPI di Arezzo, Leno Chisci, seguiti dalla deposizione di una corona in memoria dei Caduti. A seguire l'inaugurazione dell’opera d’arte “Nefertiti”, realizzata dal Maestro Vighen Avetis, sempre presso il Municipio. Alle 18 a Castelnuovo dei Sabbioni, in Piazza Pertini, si procederà con la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti per la Resistenza. Subito dopo il taglio del nastro del percorso di Sculture della Memoria in via Bigiandi, nel centro di Castelnuovo dei Sabbioni, a conclusione della giornata commemorativa.