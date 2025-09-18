“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il prossimo 20 settembre ricorre la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943.

Le celebrazioni si terranno nella Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro con inizio alle 9.15. Dopo i saluti istituzionali, seguirà l’intervento dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea e la proiezione di un filmato realizzato dall’Associazione Nazionale ex- internati nei lager nazisti (ANEI) – Sezione di Firenze.

Si procederà, poi, alla cerimonia di consegna di una medaglia d’Onore “alla Memoria” – concessa dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, civili e militari, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale – ai familiari del militare GIORNI Gino, nato a Sansepolcro ed internato dal 08/09/1943 al 17/02/1945.

Alla celebrazione prenderà parte una rappresentanza di studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Città di Sansepolcro”.