Zenzero Fest apre con un giallo intenso e avvincente

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Estate 1957. A Roma un delitto efferato scuote l’elegante quartiere Parioli, intorpidito da un luglio caldissimo, e per il burbero commissario Agostino Clodoveo si apre ancora una sfida contro il male…

Apre con un giallo avvincente, che colpisce il lettore e lo conquista, la terza edizione di Zenzero Fest che domenica 6 ottobre ospiterà la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano con il suo libro “A luglio non succede mai niente” (Piemme).

L’autrice regala una trama che con estrema cura traccia il contesto, la mappa dei luoghi, l’ambientazione storica degli anni Cinquanta, un’epoca in trasformazione, dove convivono generazioni diverse con esigenze differenti. Lo stesso fa per i personaggi, a cominciare dal burbero commissario Clodoveo, la cui introspezione è analizzata in profondità ma tratteggiata con delicatezza e rispetto.

Qualità essenziali a fare di una storia cruda e forte, un libro toccante e profondo. L'appuntamento con Cristina Stillitano è alle 18:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.