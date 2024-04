Vittorio Sgarbi presenta “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana”

Arezzo, 23 aprile 2024 – Sarà Vittorio Sgarbi a condurre il primo evento del progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana”, nato dall’intesa tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro e di cui il critico d’arte è sostenitore.

Vittorio Sgarbi terrà la sua lectio magistralis venerdì 26 aprile alle ore 17.30 presso il Teatro Dante a Sansepolcro, città patria del sommo maestro Piero della Francesca, tra i protagonisti di questo nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dei quattro comuni tra Umbria e Toscana.

L’ingresso all’evento è libero, senza obbligo di prenotazione. Piero della Francesca, Bartolomeo della Gatta, Donatello e altri grandi maestri hanno lasciato opere straordinarie in un territorio delimitato tra la Valdichiana e la Valtiberina, per un itinerario di poco più di 40 km in un contesto paesaggistico incantevole, arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica.

Il progetto “Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana” ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere in rete questo itinerario libero e personalizzabile dal visitatore, in base alle proprie esigenze e attese, per un’esperienza tra chiese e musei, camminando per antiche strade e allungando lo sguardo verso paesaggi unici.

Il progetto è promosso dai comuni di Castiglion Fiorentino, Citerna, Monterchi e Sansepolcro, la produzione è a cura di Maggioli Cultura e Turismo.