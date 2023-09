Via romana in festa: tutto pronto per la 13esima edizione

Arezzo, 7 settembre 2023 – Attesa per la 13esima edizione di “Via Romana in festa”. Sabato 9 settembre dalle 18 fino a mezzanotte l'arteria d'ingresso alla città si trasformerà in isola pedonale.

In strada via le auto e spazio ai negozi con le attività di via Romana che saranno protagoniste dell'evento. È la festa dei commercianti e dei residenti della zona che si ripete puntualmente da 13 anni facendo di via Romana un punto di riferimento per gli aretini in cerca di piacevoli momenti di svago tra buona cucina, musica e divertimento.

L'iniziativa è organizzata da Confesercenti con la collaborazione dei commercianti e gli artigiani della strada, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo- Siena e del Comune di Arezzo con il contributo di Banca Tema, Unipol Sai Assicurazioni Unigroup Arezzo, Italplan-Manorent e l'autofficina Roberto Giovanili concessionaria Evo. Ad animare e a tener compagnia ai più piccoli ci penserà la scuola di circo “Asd Sottosopra” .

Alle ore 19 è in programma la parata con i trampolieri e i giocolieri che si esibiranno lungo via Romana. Dalle ore 20,30 alle 21,30 è in programma il laboratorio di circomotricità per tutti mentre dalle ore21,30 fino alle 22,30 andrà in scena lo spettacolo “Strano, a chi?” a cura della scuola di circo “Sottosopra” di Arezzo.

Spettacoli nello spettacolo animeranno quindi la festa con scuole di ballo, società di ginnastica ritmica e dj set. A danzare ci saranno: “Tuttifrutti Dance” (di fronte panificio F.lli Ciardi-angolo via Chiarini), “PJ Dance School - Scuola di Ballo & Benessere” (spazio di fronte Caffè Manzoni angolo via Manzoni), “Danz'Oasi” (di fronte Caffè 90), “Asd Arcobaleno” (di fronte Garden Ar), “Drame Dance” (nel parcheggio della chiesa di San Marco) e “Dance Lab Project” di Letizia Sonnacchi (di fronte a Banca Tema).

Prevista anche l'esibizione delle ginnaste della società sportiva di ginnastica ritmica “Giuseppe Falciai” nel piazzale della chiesa e sfilata della rappresentativa in costume dei figuranti del quartiere di Porta Santo Spirito.