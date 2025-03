Ultimi appuntamenti del ciclo Poggio Bracciolini, genio del Rinascimento

Arezzo, 26 marzo 2025 – Questo fine settimana si concludono gli appuntamenti del ciclo “Poggio Bracciolini, genio del Rinascimento”, un’iniziativa culturale che ha celebrato la figura di Poggio Bracciolini, uno dei più importanti umanisti del Rinascimento.

Il ciclo di eventi, iniziato l'8 febbraio e che ha coinvolto appassionati e studiosi, si chiude con due importanti appuntamenti. Sabato 29 marzo, ore 15:00 – 19:00 Laboratorio di scrittura a mano per adulti A cura dell’associazione SMED (Scrivere a mano dell’era digitale), alla biblioteca comunale Le Fornaci.

Il laboratorio, dal titolo “Omaggio a Poggio: scriviamo in italica”, offre l’opportunità di conoscere e sperimentare la scrittura manuale, con particolare focus sulla corsiva umanistica, l’italica. I partecipanti esploreranno i fondamenti della scrittura a mano, seguendo l’esempio dei grandi umanisti, tra cui Poggio Bracciolini.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che sono appassionati o anche soltanto curiosi di scrittura a mano, lettering e calligrafia, ma anche a insegnanti, educatori e genitori. Durante l’incontro si eseguiranno esercizi per sciogliere la mano, lavorando con diversi tipi di pennarelli e matite su fogli grandi e piccoli, con e senza righe.

A conclusione dell’incontro i partecipanti potranno portarsi a casa un taccuino ideato, decorato e rilegato sul posto. Poggio Bracciolini, insieme a Niccolò Niccoli, è stato uno dei pionieri della scrittura umanistica e della ‘corsiva italica’.

La sua innovativa forma di scrittura, più veloce e inclinata, è stata fondamentale per l'evoluzione delle pratiche di scrittura nel Rinascimento e ha influenzato le forme alfabetiche ancora oggi utilizzate in tutto il mondo. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione.

Per iscriversi, è possibile scrivere a [email protected] o [email protected] oppure telefonare ai numeri 055 9738838, 055 9194750, 055 9194734. Domenica 30 marzo, ore 10:30 Vip! Viva Poggio! – flash mob in omaggio a Poggio Bracciolini Un evento speciale per celebrare il genio di Poggio Bracciolini, con la lettura di brani delle sue opere più celebri.

Il flash mob si terrà nelle vie e piazze del centro storico di Terranuova, con lettori e lettrici che si distribuiranno nei punti di passaggio per leggere alcune delle sue opere. Il ritrovo è fissato in piazza della Repubblica, da dove i partecipanti si sposteranno nelle zone centrali della città.