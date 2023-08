Tornano i giorni del Phoenix Fest a San Giovanni

Arezzo, 31 luglio 2023 – Avrebbe dovuto svolgersi il 30 giugno e il 1 luglio ma, a causa dell’allerta meteo codice arancione diramata dalla Protezione civile è slittato di circa un mese. Ma adesso tutto è pronto per il Phoenix fest a San Giovanni Valdarno in programma venerdì 4 e sabato 5 agosto.

Fra i protagonisti il cantautore grossetano Lucio Corsi, una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione e il rapper fiorentino Shama24k. Il festival di musica contemporanea rock, pop e rap è organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno con Ferramenta Dischi, operatore economico al quale è stata affidata la realizzazione artistica e tecnica dell’evento, con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco San Giovanni Valdarno.

Il progetto è risultato assegnatario del contributo di circa 12mila del Consiglio regionale della Toscana e di 6mila dal Comune di San Giovanni Valdarno grazie al contributo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2022 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni” (nell’ambito della promozione e realizzazione di spettacoli che vedano come protagonisti giovani toscani under 35 anni).

Il festival è nato a seguito di un percorso di partecipazione e di ascolto che ha coinvolto le scuole del territorio, le associazioni giovanili e gli appartenenti alla cosiddetta “generazione Z” che aveva fatto emergere il desiderio di avere uno spazio e un momento musicale in cui riconoscersi.

Venerdì 4 agosto protagonista in piazza Masaccio sarà Lucio Corsi, artista che mescola il cantautorato, al folk pop e al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse. Sullo stesso palco saliranno poi i Flame Parade e i Tob. Sabato 5 agosto invece si esibiranno Lango & Klaudio vvs e il duo punk rock Social Tedio + Vanz per poi lasciare spazio al rapper fiorentino Shama24K. L’ingresso è gratuito.