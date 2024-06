Torna il Santucce storm festival

Arezzo, 26 giugno 2024 – Tutto pronto per il primo appuntamento della decima edizione del concorso letterario “Santucce Storm Festival”.

Venerdì 28 giugno alle 17 al Parco Presentini è prevista sia la presentazione del ciclo d’incontri oltre che la presentazione della nuova giuria che è così composta: Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stefania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore. Ospite d’onore l’autrice di libri di poesia, saggistica e narrativa, Lucrezia Lombardo che presenterà la sua ultima fatica “Bergasse 19.

Una donna di nome Anna Freud”. Il calendario del “Santucce Storm Festival”, che ha visto la partecipazione di ben 110 iscritti provenienti da tutta Italia, prevede 5 incontri, uno al mese, fino ad arrivare all’appuntamento finale, 8 dicembre, con la premiazione dei vincitori del concorso. "Bergasse 19. Una donna di nome Anna Freud" Intellettuale amante delle trasgressioni alla tradizione, Anna Freud (Vienna 1895 - Hampstead 1982) fu la caposcuola della "psicologia dell'io".

Si dedicò a tempo pieno alla psicoanalisi, che dal suo contributo ricevette nuovi impulsi vitali, in particolare nella direzione della cura dei disturbi infantili. Sul piano sentimentale, è noto il suo legame con la collega statunitense Dorothy Burlingham, ovviamente inviso alla mentalità del tempo.

Lucrezia Lombardo cede la parola alla stessa Anna, che si racconta in una lettera immaginaria (indirizzata a Dorothy) ma fedele alla biografia storica, per ripercorrere le tappe cruciali della vita di una donna lungimirante, indipendente e capace di grandi gesti di empatia, che ha ancora molto da insegnare: un modello da scoprire e riscoprire.

Un romanzo da accogliere come un atto d'amore verso una figura femminile che in vita non accettò mai il ruolo in cui la società del tempo avrebbe voluto costringerla, eppure post mortem è rimasta intrappolata nell'ombra del cognome paterno. Il ritratto di una mente creativa, in grado di penetrare l'anima del lettore.

Lucrezia Lombardo è autrice di libri di poesia, saggistica e narrativa, oltre ad aver ricevuto importanti premi e riconoscimenti letterari, ha pubblicato inediti e articoli su riviste letterarie nazionali ed internazionali e alla sua produzione sarà presto dedicata una tesi di laurea, redatta per la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze.