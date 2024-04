Torna il “Natural bike Casentino”

Arezzo, 16 aprile 2024 – Natural Bike Casentino torna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste del Casentino nei giorni 20 e 21 aprile con le discipline cicloturistica, MTB, E-bike e Gravel e una novità ovvero l’inserimento nel Gravel Road Tuscany del percorso casentinese.

Il nuovo brand Natural Bike Casentino - che unisce associazioni e amanti delle due ruote per la promozione di una vallata – ha dopo tre anni dalla sua fondazione, un’immagine coordinata e una maglietta simbolo: verde con un’immagine colorata che ricorda i colori delle nostre foreste e la nostra area protetta.

Le gare cicloturistiche proposte anche quest’anno, si snoderanno tra borghi e i paesi della nostra vallata per regalare ai partecipanti un’esperienza unica a cavallo delle loro biciclette. In particolare i borghi che verranno toccati quest’anno sempre con partenza alle ore 9 da Piazza Tarlati a Bibbiena saranno Fonte Farneta, Mulino di Gabrino, Soci, Memmenano, una sosta al Birrificio artigianale La campana d’Oro, Porrena, Pratovecchio Stia, Castello di Romena, Borgo alla Collina, Poppi.

Gravel, mountain bike, enduro, strada, ogni disciplina avrà il suo percorso, le sue gare e offrirà un progetto immersivo tra foreste, borghi, paesi antichi e angoli sconosciuti.

Natural Bike è una nuova associazione che unisce varie anime dello sport e dell’associazionismo del territorio, e che si pone come obiettivo la promozione del Casentino verde da godere attraverso la mobilità dolce.

A far parte di questa associazione, nata proprio negli anni dolorosi della pandemia, sono la Casentino Gravel di Angiolino Piantini, la cooperativa Oros, Mtb Casentino, Noi che… Bibbiena, Nrc Bike, Gsc. Anche in questa edizione 2024, per coinvolgere tutte le famiglie, sono stati affiancati ai percorsi in bici dei laboratori per bambini promossi e gestiti dalla Cooperativa Oros.

La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, Uisp Arezzo, Noi che…Bibbiena, Nrc, MTB Casentino, Gravel Casentino, Roberto Fabbri per l’enduro. L’evento però avrà il sostegno anche di tante realtà associative unite per la promozione e valorizzazione del territorio e alcuni sponsor.