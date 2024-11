Terranuova, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

Arezzo, 18 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, gli assessorati alla cultura e pari opportunità e le consigliere del Comune di Terranuova Bracciolini hanno organizzato una serie di iniziative sotto il nome di (In)solite storie.

“Il 25 novembre ci uniamo insieme a tutte le donne per ricordare che la violenza di genere è una realtà ancora troppo diffusa e taciuta. È nostro dovere come istituzioni, come cittadini e come società, contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e violenza che colpisce le donne in tutto il mondo” hanno detto le assessore comunali Giulia Bigiarini e Sara Grifoni.

“Ogni forma di violenza mina la dignità e i diritti fondamentali delle persone, e per questo è essenziale che la lotta a questo crimine sia quotidiana e costante. Non dobbiamo mai abbassare la guardia”, hanno aggiunto. Le iniziative in calendario iniziano: giovedì 21 novembre, auditorium Le Fornaci, ore 21.15, Quello che tu chiami amore.

Storie di amore e riscatto, di e con Letizia Fuochi, in collaborazione con UnicoopFirenze, sezione Soci Montevarchi. Ingresso libero. Sabato 23 novembre, auditorium Le Fornaci, ore 21.15, Quattro anziani, due cani e una prostituta: perchè ogni vita merita di essere felice. Incontro con Giorgio Ponte, introduce Adriana Ricca, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti di Montevarchi, ingresso libero.

Lunedì 25 novembre, biblioteca Le Fornaci, ore 17, (In)solite storie: presentazione e animazione del libro di fiabe di Grimm Sisters ET, Associazione culturale. Con Barbara Lachi (autrice), per bambini dai 5 anni in su e famiglie; gratuito con prenotazione.

“Oltre le iniziative programmate – hanno concluso le assessore - manteniamo vivo l’impegno di continuare ogni giorno la promozione di una cultura di genere, per garantire a tutte le donne il diritto di vivere una vita libera dalla violenza”.