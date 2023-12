Sant’Andrea, in arrivo il quarantatreesimo “Tombolone di Natale” e il Cenone di Capodanno

Arezzo, 21 dicembre 2023 – Martedì 26 dicembre, come vuole la tradizione di Santo Stefano, si terrà la quarantatreesima edizione del “Tombolone di Natale”, appuntamento che dal 1979 richiama a Palazzo San Giusto quartieristi di tutte le età, desiderosi di condividere insieme una serata di gioia e spensieratezza.

Dalle 21 nella sala d’armi “Enzo Piccoletti” grandi e piccini potranno dedicarsi alle tombole con ricchi premi in natura fino al “tombolone”, che vedrà come primo premio un buono acquisto di 200 euro.

Il Quartiere parteciperà, con parte dell’incasso, alla campagna della Fondazione “il Cuore Si Scioglie” per raccolta fondi da destinare a favore dell’UNICEF a sostegno dei bambini e bambine coinvolti in guerre.

Domenica 31 dicembre, invece, il gran finale è con il cenone di Capodanno a partire dalle 21: il menù prevede piccolo aperitivo con prosecco, antipasto della tradizione e finger food, primi a base di tortellini in brodo di cappone e lasagna tradizionale; per secondo carrellata di bolliti con salse e mostarda, arrosto di maiale.

Da bere prosecco, vino rosso Syrah di Toscana, vino bianco Pinot e, per brindare, spumante Brut e dolce. Dolce, frutta, acqua e caffè sono compresi nel prezzo. Il costo della cena è di € 45,00 per i soci, € 50 per chi ancora si deve associare, € 20 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gratis fino ai 6 anni (per i figli dei genitori presenti).

È necessaria la prenotazione con prevendita, fino ad esaurimento posti, contattando Erica al 366 3867800 “A tutti i nostri soci, quartieristi e alla cittadinanza - commenta il rettore Maurizio Carboni – rivolgo i migliori auguri di un Buon Natale e felice anno nuovo, da parte di tutto il Consiglio del Quartiere di Porta Sant’Andrea.”