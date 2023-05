Sansepolcro, torna il giro del mondo con “food&street”

Arezzo, 18 maggio 2023 – Il borgo di Sansepolcro, dal 26 al 18 maggio, torna ad essere la capitale del gusto. Merito di Food&Street, l’evento organizzato dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana.

Una iniziativa che per tre giorni porterà in viale Diaz un carico di sapori provenienti da tutto il mondo. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è stata presentata questa mattina (giovedì 18 maggio 2023) in conferenza stampa a Sansepolcro nel Palazzo delle Laudi, alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, dell’assessore al commercio Francesca Mercati e degli esponenti della Confcommercio interprovinciale Firenze-Arezzo: il direttore aggiunto Catiuscia Fei con ilresponsabile degli eventi Gian Luca Rosai e la presidente della delegazione Valtiberina Anna Maria Cantucci con il responsabile di zona Massimiliano Micelli.

Presente anche il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari. Riconfermata la formula vincente della festa, che mette al centro la migliore gastronomia italiana ed estera insieme ad un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgeranno anche i commercianti del centro storico.

Saranno oltre 30 gli stand che proporranno pietanze e specialità di ogni tipo, dalla paella spagnola alle minicrepes olandesi, dal falafel israeliano all’hamburger irlandese, per passare alla cucina tipica locale della Valtiberina. Grande novità la presenza del foodtruck proveniente dalla Grecia, che proporrà Pita Gyros e i tradizionali involtini ellenici, poi l’Asian Fusion Streetfood denominato Stopover con bao, gyoza e takoyaki giapponesi.

A cornice di questo viaggio nel gusto, che nell’edizione 2022 ha totalizzato oltre 50 mila visitatori, non mancheranno aree dedicate ai bambini, intrattenimento, concerti e i tour guidati gratuiti alla scoperta delle bellezze del territorio, in programma per sabato 27 in collaborazione con gli Instagramers e domenica 28 alle ore 15, sempre con partenza da viale Diaz (prenotazione obbligatoria: Alice Comunelli, telefono 3281140990).

In più, l’opportunità di fare acquisti a prezzi scontati con la speciale “Shopping Card” da presentare nei negozi aderenti all’iniziativa. “Sansepolcro Food&Street si conferma uno degli eventi di maggior richiamo di tutta la Valtiberina – spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – il format che abbiamo scelto è il connubio vincente tra commercio su area pubblica e commercio tradizionale spinto dalla presenza di tanti avventori che desiderano passare una o più giornate all’insegna del buon cibo, che sia italiano o estero, dello shopping nei bei negozi di Sansepolcro e del divertimento grazie alle tante iniziative messe in campo dal nostro staff eventi.

Siamo certi che la quinta edizione di Food&Street sarà una importante occasione per fare impresa e mettere in moto la filiera del turismo locale”. “Gli eventi sono sempre visti di buon occhio dai nostri imprenditori, perché quando riusciamo a portare così tanti turisti in città aumentano le opportunità di lavoro per ogni categoria merceologica – commenta la presidente Anna Maria Cantucci – le attività di Sansepolcro sono pronte a rispondere alla chiamata di Food&Street con i negozi aperti ristoranti e locali che prepareranno menù speciali anche grazie alla collaborazione con Vetrina Toscana a Tavola.

In viale Diaz, invece, saranno presenti stand dei pubblici esercizi biturgensi e valtiberini, accompagnati da alcuni birrifici di Valtiberina e Montefeltro”. “Sansepolcro è pronta a vivere il Giro del Mondo del Gusto, evento ormai consolidato nel calendario degli eventi biturgense – ha detto il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti – siamo felici di vedere coinvolti tanti imprenditori per questa iniziativa che porterà movimento in città: apriremo le porte del nostro centro storico alle tante persone che arriveranno da tutta la vallata per gustarsi le prelibatezze del Food&Street, dei nostri ristoranti e godersi le bellezze artistiche e culturali che rendono il Borgo unico al mondo".

"La nostra città è pronta a far fare il giro del Mondo culinario a tutti coloro che vorranno prendere parte a questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore Francesca Mercati - ma saremo pronti a riconfermare la qualità di tutte le specialità territoriali che saranno comunque presenti nella manifestazione. Inoltre, vogliamo ricordare l’importanza della collaborazione fra le parti che si è rinnovata anche in questa occasione, infatti grazie ad una speciale card, chi si ciberà delle delizie dello Street Food, avrà la possibilità di fare acquisti agevolati nei negozi aderenti del Centro Storico in un fine settimana che sarà gustoso in ogni senso, sia per il cibo che per lo shopping."

“La Banca partecipa volentieri a questa manifestazione perché valorizza il territorio e le sue imprese commerciali sotto il segno dell’accoglienza”, ha chiosato il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Fabio Pecorari.

LA SCHEDA UN GRANDE MERCATO SENZA CONFINI CON TANTE NOVITA’

Il cuore di “Food&Street” sarà ancora viale Diaz, dove saranno dislocati oltre trenta stand aperti ogni giorno con orario continuato dalle 11 alle 24. Tra le specialità tutte da scoprire la paella e la sangria spagnole, il “kurtos” ungherese e le mini-crepes olandesi. Tra le novità più attese del 2023 arriva la Grecia con la Pita Gyros e tante altre specialità elleniche. E poi il Bao, il panino al vapore giapponese, e l’hamburger irlandese.

SPECIALITÀ ITALIANE E FOOD TRUCK

Saranno presenti anche i prodotti della tradizione regionale italiana come i formaggi toscani, il lampredotto, gli arrosticini, l’hamburger maremmano e le migliori birre artigianali da tutta Italia. Torneranno anche i food truck con una selezione dei migliori piatti gourmet da tutto lo stivale, preparati nei particolari furgoncini a due e quattro ruote attrezzati con tanto di cucina: tra questi non mancheranno cannoli ed arancini siciliani, cartocci di pesce, verdure e fritti.

I SAPORI DEL BORGO

Non mancheranno i piatti tipici grazie all’inserimento nel circuito degli stand dei pubblici esercizi della Valtiberina che porteranno vere prelibatezze della cucina tradizionale, tutte da scoprire. Presenti anche alcuni birrifici della vallata e del Montefeltro.

SHOPPING NEI NEGOZI DI VICINATO

Per gli amanti dello shopping, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”, un modo per valorizzare il commercio tradizionale mettendo sotto i riflettori le tante attività presenti in centro storico, tutte di grande qualità.

STREETFOOD A TAVOLA

Grazie al circuito dei ristoratori Confcommercio si potranno gustare anche nei locali del Borgo un menù particolare dedicato alla manifestazione, con il contributo e l’impegno della rete di Vetrina Toscana a Tavola.

CONCERTI, GIOCHI PER BAMBINI

Tra gli eventi collaterali che arricchiranno la tre-giorni del cibo di strada la musica live in viale Diaz, l’area giochi kindergarten con i gonfiabili che resterà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22.

TOUR GUIDATI

Per i più grandi, invece, il programma prevede sia sabato che domenica i tour gratuiti alla scoperta del Borgo insieme alle guide turistiche di Confguide. Sabato 27 maggio il tour è realizzato in collaborazione con gli Instagramers ed è rivolto in esclusiva a chi abbia un profilo Instagram.

Il ritrovo con la guida, Eleonora Antonelli, è alle ore 15.00 presso Porta Fiorentina in viale Diaz. Da lì partirà il giro, che toccherà gli orti sociali del Bastione e la storica sede dei Balestrieri. Poi, ritorno in viale Diaz per scoprire le ricette dei piatti più particolari direttamente negli stand: la Pita Gyros greca, la picanha brasiliana, i falafel israeliani, le specialità orientali, come il Bao, il tradizionale panino al vapore giapponese o i caratteristici Gyoza, ravioli al vapore.

Al termine del tour, intorno alle 18, ci sarà un aperitivo offerto da Confcommercio. Il secondo tour, aperto invece a tutti su prenotazione obbligatoria (alla guida Alice Comunelli, telefono 3281140990), è fissato per domenica 28 maggio alle ore 15, sempre con partenza da viale Diaz (prenotazione obbligatoria:). La visita toccherà piazza Torre di Berta, la Cattedrale, il Palazzo Pretorio e il Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e infine il Museo Civico che custodisce la Resurrezione dipinta da Piero della Francesca, simbolo del Borgo.