Sabato ingresso gratuito a Casa Bruschi per "è cultura!"

Arezzo, 2 ottobre 2023 – Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo aderisce, in linea con le Gallerie d’Italia polo museale di Intesa Sanpaolo, alla manifestazione “è cultura” di ABI e ACRI.

Nel dettaglio il programma a Casa Ivan Bruschi prevede per sabato 7 ottobre, oltre all’accesso gratuito ai percorsi espositivi e alla collezione, nel pomeriggio lo spettacolo Per Grazia Ricevuta/Chiaroscuro della Compagnia Teatri35 di Napoli, che da vent’anni lavora nel campo della sperimentazione teatrale ed ha approfondito la tecnica dei tableaux vivants.

Il corpo, visto nella sua imperfezione, si mostra attraverso un gioco tra luce e ombra. Luce che, come nei quadri di Caravaggio, arriva al pubblico per grazia ricevuta in una rappresentazione vivente dell’opera a cura degli attori. Dopo lo spettacolo una visita guidata accompagnerà gli spettatori a scoprire la collezione Bruschi che, per tecnica, significato e storia, ha molti pezzi con un legame con le opere interpretate sul palcoscenico.

Non mancheranno approfondimenti sui dipinti recentemente inseriti nel percorso permanente della Casa Museo di Pontormo, Il Bronzino e numerosi maestri dell’Ottocento. Lo spettacolo avrà tre repliche: alle ore 17, 19 e 21 e sarà ad ingresso gratuito.

Per Grazia Ricevuta/Chiaroscuro è uno degli spettacoli ed eventi che compongono la rassegna di teatro e narrazione partecipata Racconta la Casa Museo ideato dalla Fondazione Ivan Bruschi con la collaborazione delle Associazioni Noidellescarpediverse e rumorBianc(O), la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Renzi e il contributo della Fondazione CR Firenze.

E’ consigliata la prenotazione allo 0575354126, tramite mail a i[email protected] o tramite whatsapp allo 3382283566.

Gli altri appuntamenti successivi saranno: Sabato 21 ottobre ore 15 e 17 Teatro delle Apparizioni con Fiabe da Tavolo Ingresso € 3 Giovedì 2 novembre ore 21 Matteo Fantoni in Il Silenzio – Conferenza spettacolo sulla liuteria e la morte Ingresso € 5 I biglietti sono già disponibili presso la Casa Museo Bruschi.