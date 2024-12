Il 20 dicembre a Levane si presenta 'Sul colle più alto' di Valdo Spini

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Domani, 20 dicembre, a Levane (Arezzo), si svolgerà la presentazione del libro di Valdo Spini 'Sul colle più alto'. L'appuntamento è alle ore 18 alla sala Coop Bruno Moretti in via Venezia 22. Il volume racconta tutti i presidenti della Repubblica, dalle origini a oggi, da Alcide De Gasperi a Sandro Pertini, da Carlo Azeglio Ciampi fino a Sergio Mattarella: si tratta di un viaggio nella storia politica e contemporanea, con ricordi diretti e testimonianze inedite per ripercorrere l'elezione al Quirinale. Interverranno, oltre all'autore, il presidente Coop Levane Ferruccio Picchioni. Modena Chiara Masini, consigliera comunale di Montevarchi.

“Il presidente del Consiglio Meloni - ha detto Spini - ha ribadito che il 2025 sarà l’anno delle riforme tra cui quelle del premierato. Prima di diminuire di fatto il suolo del presidente della Repubblica, sarà bene ripercorrere la storia delle personalità che si sono succedute in questo incarico. Si potrà verificare infatti che il suolo del presidente della Repubblica, che come dice l’art. 87, rappresenta l’unità nazionale, da De Gasperi a Mattarella, sia stato in genere un ruolo molto positivo per la nostra Nazione”.