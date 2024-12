“Libera un sacco di storie”: letture di Natale per bambini a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Letture di Natale nel cuore di Castiglion Fiorentino con la rassegna “Libera un sacco di storie”.

Da sabato 7 dicembre a sabato 21 dicembre sono in programma cinque pomeriggi per i bambini e per i loro genitori che, inseriti nel programma de “La torre di Babbo Natale”, permetteranno di respirare la magia delle festività attraverso le emozioni, le suggestioni e la fantasia di alcune delle più belle storie della letteratura natalizia.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dall’associazione Noidellescarpediverse con il coinvolgimento degli attori della Libera Accademia del Teatro e di rumorBianc(O), prevedendo ogni giornata una doppia replica alle 16.00 all’aperto nelle scalinate della chiesa di Sant’Angelo al Cassero e alle 17.00 al chiuso nel Museo Civico Archeologico.

Il tutto, in un’ambientazione a tema tra luci e decorazioni, con i piccoli spettatori che riceveranno coperte e cuscini per assistere al meglio alle letture.

Il primo appuntamento sarà il 7 dicembre e vedrà per protagonisti Samuele Boncompagni e Ilaria Violin che presenteranno uno dei grandi classici della tradizione, “Canto di Natale” di Charles Dickens, per raccontare la storia dell’avido Scrooge che riceve le visite dei tre fantasmi di passato, presente e futuro.

“Libera un sacco di storie” proseguirà poi domenica 8 dicembre con la fiaba “Un regalo inaspettato” messa in scena dallo stesso Boncompagni con Riccardo Valeriani. Un doppio appuntamento è fissato anche nel fine settimana successivo: sabato 14 dicembre è prevista “Nonna Racconta” dove Amina Kovacevich e Uberto Kovacevich permetteranno di scoprire alcune novelle del territorio, e domenica 15 dicembre saranno Valeriani e Violin a proporre un pomeriggio tra creature grottesche e personaggi di fantasia con “Natale a chi non so”.

La conclusione della rassegna è infine prevista per il 21 dicembre quando Boncompagni sarà affiancato da Chiara Renzi in “Segui la stella” dove verranno ripercorse le vicende di chi segue la stella cometa per arrivare in tempo alla capanna della Natività.