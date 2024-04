“La Chianina in Vespa”, un raduno tra le bellezze della Valdichiana

Arezzo, 4 aprile 2024 – Un giro tra le strade della Valdichiana in sella a una Vespa. Domenica 14 aprile è in calendario il raduno “La Chianina in Vespa” che, con partenza da Marciano della Chiana, permetterà agli appassionati di questo iconico mezzo di trasporto di vivere una giornata all’insegna dell’aggregazione, della condivisione e della scoperta di bellezze e sapori del territorio.

Questo evento è organizzato da La Chianina Asd ed è motivato dalla volontà di ricordare il vespista Carlo Sandroni che, prematuramente scomparso nel novembre del 2022, è stato per tanti anni tra i promotori dell’associazionismo locale per eventi legati alle due-ruote.

In sua memoria e in accordo con la famiglia, i proventi de “La Chianina in Vespa” verranno interamente devoluti in sostegno alle attività del comitato del Calcit della Valdichiana.

Il ritrovo del raduno è fissato per le 8.30 a Marciano della Chiana poi, a partire dalle 10.00, la colorata carovana di Vespa di ogni modello e ogni epoca si snoderà tra alcune delle strade più caratteristiche e suggestive della Valdichiana, per un percorso di circa sessanta chilometri tra paesaggi, panoramiche salite, borghi e castelli.

Questo giro sarà inframezzato da un ristoro dove verrà proposta una sosta con vini e specialità tipiche del territorio, mentre la conclusione sarà a Marciano della Chiana con un pranzo conviviale.

“La Chianina in Vespa” rappresenterà un primo momento di leggerezza, aggregazione e condivisione in vista della decima edizione de La Chianina Ciclostorica che, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, proporrà un variegato calendario di iniziative volto a riunire centinaia di appassionati di ciclismo dall’Italia e dall’estero.

Il raduno del 14 aprile avrà un costo di 25 euro a partecipante per l’intera esperienza o di 15 euro senza il pranzo conclusivo, con pagamento direttamente al momento del ritrovo; per favorire l’organizzazione è consigliata la prenotazione contattando Roberto Apolloni al 347/588.39.31 o Guido Cavallini al 366/373.93.16.