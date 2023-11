“I venerdì di Palazzo del Pero” appuntamento con “Il bosco, il legno, l’uomo: falegnami “bottai”

Arezzo, 27 novembre 2023 – Venerdì 1 Dicembre, alle ore 21, ultimo incontro del 13° Ciclo, su Il bosco, il legno, l’uomo: falegnami “bottai” a Palazzo del Pero. La Conversazione è tenuta da Francesco Grifoni e Claudio Nocentini.

Il primo Relatore tratterà dell’importanza strategica della gestione dei boschi per la produzione del legno in Età Moderna, ivi compresa la Valtiberina toscana, per giungere all’uso del legno nella vita quotidiana, in particolare della rovere, della farnia, anche per costruire botti per il vino di qualità.

Il secondo, dopo l’illustrazione del bosco “ceduo” in Valcerfone, anche in relazione alle necessità della società rurale e contadina, delinea l’attività della lavorazione del legno a Palazzo del Pero (falegnameria Romani), per la realizzazione e riparazione di carri (Carradori) e di botti (Bottai).

Si ricordano in particolare due artigiani locali, amici affiatati, Palmiro Bianchini (detto Palmo) e Donato Nocentini (detto Pisello), specializzatisi nella realizzazione di botti, caratelli, tini, bigoni. Infine, i due Relatori faranno vedere i principali attrezzi del bottaio, provenienti dai laboratori di “Palmo” e “Pisello”.

Francesco Grifoni è nato a Sestino il 21 marzo 1955, laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Firenze, dove ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca e vinto i concorsi per Ricercatore universitario e per Sperimentatore in Selvicoltura. Ha lavorato presso il Comune di Figline Valdarno come Agronomo, docente delle Scuole superiori, docente a contratto presso l’Università di Firenze di “Gestione e utilizzazione del bosco a fini zootecnici”.

Per oltre 30 anni ha collaborato con Università e Istituti di Ricerca, ed ha all’attivo numerose pubblicazioni. Claudio Nocentini è nato ad Arezzo il 12 ottobre 1955, diplomato come Geometra, laurea in Scienze Forestali presso l’Istituto di Selvicoltura della Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, iscritto nell’ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Arezzo.

Dopo un biennio di esperienza professionale presso l’Istituto di Selvicoltura della Facoltà di Scienze Forestali dell’Università di Firenze, è Responsabile per 15 anni di Programmazione e Pianificazione forestali in varie regioni italiane per essere assunto dal 1998 al 2019 nell’organico della Comunità Montana Valtiberina Toscana (ora Unione dei Comuni) come Istruttore Direttivo e poi Responsabile dell’Unità Operativa Demanio Forestale di Pieve S. Stefano.

I Venerdì di Palazzo del Pero sono promossi dal Centro di Aggregazione “Valcerfone” di Palazzo del Pero, con il contributo delle Acli aretine e della locale Farmacia Marini-Giabbanelli. Sarà presente anche il vescovo, Andrea Migliavacca.