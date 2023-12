“Giorno per Giorno”: la raccolta fondi fa tappa in Piazza Torre di Berta

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Appuntamento per la raccolta fondi dedicata al format “Giorno per Giorno”: Venerdì 22 dicembre, dalle 17 alle 20, in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro sarà allestito uno spazio riservato a tutti coloro che vorranno sostenere attivamente la produzione dell’innovativa docuserie che si impegna a raccontare ed esplorare il mondo dell’autismo attraverso testimonianze ed esperienze di vita di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Nella giornata sarà possibile conoscere, scoprire e approfondire il format “Giorno per Giorno”, promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina e curata dalla redazione di TTV in collaborazione con ValtiberinAutismo, un format nato e pensato per promuovere maggiore conoscenza, contatto ed empatia nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e aumentare la comprensione di queste tematiche.

Per sostenere il progetto, oltre alla campagna di crowdfunding attiva già da alcune settimane, sarà possibile donare in loco presso lo stand allestito in piazza con possibilità di donare sia in contanti che attraverso pagamento online.

Per l’occasione verrà proiettato il video promozionale del progetto, oltre ad alcune immagini inedite della docuserie. A tutti coloro che doneranno verrà consegnata una foto istantanea e, in base alla donazione, un gadget ricordo (matita, tazza, taccuino, shopper, maglietta) come piccolo ringraziamento per il sostegno.

Appuntamento, quindi, in Piazza Torre di Berta venerdì 22 dicembre dalle 17 alle 20.