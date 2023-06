Festa dei campioni a Sansepolcro tra musica, sport e divertimento

Arezzo, 23 giugno 2023 – La stagione sportiva 2022/23 ha visto molte squadre del territorio di Sansepolcro ottenere grandi successi.

L’Amministrazione comunale e tutta la città hanno quindi deciso di festeggiare assieme alle società sportive organizzando una giornata a loro dedicata e che fosse di richiamo per tantissime persone, cittadini e visitatori. Sabato 24 giugno la giornata sarà interamente dedicata a queste 4 squadre, Dukes basket, Vivi Altotevere Sansepolcro, Vivi Altotevere Sansepolcro femminile e New Volley Sansepolcro.

Le vetrine dei negozi del centro storico sono già allestite in onore di ognuna di queste realtà sportive e in omaggio allo sport da loro praticato. I festeggiamenti veri e propri però prenderanno il via alle 18 di sabato quando in piazza Torre di berta sarà possibile dilettarsi in questi tre sport grazie ai campi da calcio, volley e basket allestiti a disposizione della cittadinanza.

Alle 19 la Filarmonica dei perseveranti percorrerà le vie del Centro storico con un corteo formato dai rappresentanti delle squadre che saranno poi premiati in piazza al termine della sfilata. Dalle 21 tutta la città risuonerà con i tanti punti musicali che saranno in tutto il centro storico, grazie alla collaborazione con l'associazione Commercianti del Centro storico e I Citti del fare.

Una vera festa per tutta la città, la celebrazione dell’impegno e il sacrificio degli atleti e dello staff tecnico e dirigenziale che per mesi hanno duramente lavorato con lo scopo di poter festeggiare così come fare domani.